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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Глава МВД посетил раненных во время беспорядков в Бишкеке сотрудников милиции

Министр внутренних дел Улан Ниязбеков посетил находящихся на лечении в госпитале МВД сотрудников, раненных в ходе беспорядков в столице 5 и 6 октября. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

пресс-службы МВД
Фото пресс-службы МВД. Руководство МВД сделает все возможное для полного выздоровления сотрудников милиции

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По ее данным, он побеседовал с пациентами госпиталя, поинтересовался состоянием их здоровья, а также пожелал им скорейшего выздоровления и возвращения в строй.

Улан Ниязбеков пообещал, что руководство МВД сделает все возможное для полного выздоровления сотрудников, а также поблагодарил за добросовестную службу всех, кто выполнял служебный долг по обеспечению общественной безопасности и правопорядка.

Напомним, что в ходе митингов 5 и 6 октября, переросших в массовые беспорядки, пострадали 626 сотрудников органов внутренних дел, 176 из них находятся в больницах, остальным медицинская помощь оказывается амбулаторно.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169742/
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