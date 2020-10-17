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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровел еще 221 человек

В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровел еще 221 человек. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке вылечились 36 человек, Оше — 6, Чуйской области — 23, Ошской — 63, Иссык-Кульской — 20, Таласской — 3, Джалал-Абадской — 40, Баткенской — 30.

За весь период выздоровели 45 тысяч 509 человек.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169694/
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