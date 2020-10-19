Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 19 октября солнечно. Температура воздуха ожидается +24 градуса. День уменьшился до 10 часов 51 минуты.

Отключение газа, света, воды

9.30-18.00 — микрорайон «Восток-5», 1, 2, 5, 6, 24б, проспект Чуй, 26, 26/1, 28, жилмассивы «Ак-Босого» (улицы Чуй-19 — Чуй-23), «Дордой-2» (1-я, 2-я улицы);

9.30-15.00 — район пересечения улиц Шота Руставели и Ахунбаева;

9.30-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Бердиева, Набережная, Ойсул-Ата);

9.30-15.00 — Ошский рынок;

9.30-17.00 — микрорайон «Джал-29», улица Тыналиева;

13.00-15.00 — отрезки улиц Толстого, Байтика Баатыра, Тыныстанова;

15.00-17.00 — отрезки улицы Орозбекова, Фрунзе.

У кого намечается той

Нодирбек Каримов

Родился 19 октября 1970 года в городе Узгене. Депутат Жогорку Кенеша от СДПК.

Марат Пирназаров

Родился 19 октября 1980 года в городе Оше. Директор ГУ «Унаа».

Памятные даты

День работников социальной защиты и профсоюзов Кыргызской Республики

Установлен постановлением правительства КР от 23 февраля 1999 года.

Это праздник людей, которые первыми принимают на себя волны людских проблем и в меру своих возможностей помогают решать эти проблемы. Они могут быть заняты как в государственных, так и в общественных организациях.

Каждый гражданин имеет право на социальную справедливость и защиту.

Открыт антибиотик стрептомицин

19 октября 1943 года Альбертом Шатцем (1920–2005) и Зельманом Ваксманом (1888–1973) выделен стрептотрицин, образуемый Sir. lavendulae.

Главной ценностью открытия стрептомицина явилось то, что это был первый препарат, который принес положительный эффект при лечении туберкулеза.

В 1952 году Ваксман награжден Нобелевской премией по физиологии и медицине «за открытие стрептомицина, первого антибиотика, эффективного при лечении туберкулеза».

Куда сходить

Культура