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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Депутаты Жогорку Кенеша сбежали в Алматы? Ответ Погранслужбы Казахстана

Пограничная служба КНБ Казахстана прокомментировала заявление премьер-министра Садыра Жапарова о том, что депутаты парламента КР убежали в Алматы. Об этом сообщил Tengrinews.kz.

Согласно информации СМИ, с 5 по 10 октября некоторые из депутатов ЖК пересекли границу через пограничный пункт «Карасу» и уехали в Казахстан.

В Погранслужбе пояснили, что у пересекающих государственную границу не спрашивают социальный и профессиональный статус.

Отмечается, что в этот период в Казахстан заехали свыше 3 тысяч кыргызских граждан.

«На сегодняшний день через пункты пропуска на казахстанско-кыргызской границе ежесуточно въезжают в Казахстан около 1 тысячи 400 граждан Кыргызстана», — добавили в Погранслужбе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169482/
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