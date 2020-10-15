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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Митингующие регулируют движение машин возле гостиницы «Иссык-Куль»

Митингующие выстроились по обочинам дороги возле гостиницы «Иссык-Куль».

Один из них пытается регулировать движение автомобилей. Машины не пропускают на территорию гостиницы.

Ранее несколько десятков митингующих пытались перекрыть проезд по проспекту Айтматова, но другие протестующие призвали этого не делать.

Возле гостиницы «Иссык-Куль» продолжается митинг сторонников Садыра Жапарова. Собралось примерно 1 тысяча 200 человек. Теперь они требуют роспуска Жогорку Кенеша и отставки спикера Каната Исаева.

24.kg
Фото 24.kg. Митингующие требуют роспуска парламента

Митингующие заявляют, что расходиться не собираются, пока их требования не будут выполнены.

Ранее Сооронбай Жээнбеков подал в отставку. Исполняющим обязанности главы государства автоматически становится торага парламента Канат Исаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169445/
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