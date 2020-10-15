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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В городе Ош за полмесяца нарушителей саннорм оштрафовали на 132 тысячи сомов

В Оше за прошедшие полмесяца на нарушителей санитарных норм наложены штрафы на 132 тысячи сомов, 14 материалов переданы в правоохранительные органы. Об этом сообщила пресс-служба мэрии южной столицы.

По ее данным, в октябре текущего года было проинспектировано 475 объектов сферы общепита, торговли и услуг, в ходе которых на нарушителей санитарных требований наложены административные штрафы в размере 132 тысяч сомов, 14 материалов переданы в правоохранительные органы.

Кроме того, накануне в МТУ «Курманжан-Датка» прошли рейдовые мероприятия по необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и норм.

По итогам рейда проверено порядка 15 точек общепита, торговых точек и объектов сферы услуг на улице Шакирова, на нарушителей санитарно-эпидемиологических требований, которых ранее уведомляли о необходимости соблюдения карантинных норм, в том числе масочного режима и правил социального дистанцирования, наложены соответствующие административные штрафы.

Рейдовые мероприятия будут продолжены.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169372/
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