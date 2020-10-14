Митингующие на Старой площади не намерены расходиться. Один из протестантов заявил, что сейчас сам пойдет на переговоры с Садыром Жапаровым.

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«Стойте спокойно, пока мы не решим эту проблему, никуда не уйдем отсюда. Постойте немного, сейчас разработаем план дальнейших действий», — сказал он.

Ранее премьер-министр Садыр Жапаров заявил своим сторонникам, что президент Сооронбай Жээнбеков пока не собирается уходить в отставку. Переговоры продолжатся завтра.

Напомним, что сегодня депутаты повторно рассмотрели кандидатуру Садыра Жапарова на должность премьер-министра. Парламент единогласно утвердил состав и программу правительства.

На пресс-конференции новоизбранный глава кабмина заявил, что вопрос отставки главы государства решится сегодня.