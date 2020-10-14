Мы за легитимную власть. У гостиницы «Иссык-Куль» собралось около 500 человек

В Бишкеке возле гостиницы «Иссык-Куль» проходит митинг за легитимную власть и в поддержку президента Сооронбая Жээнбекова. Так его обозначили сами организаторы. На месте собралось около 500 человек. Люди продолжают подходить.

«Мы поддерживаем Сооронбая Жээнбекова потому, что он легитимный глава государства. Поддерживаем и Садыра Жапарова как премьер-министра. Мы против разделения общества. Мы за скорейшее возвращение Кыргызстана в правовое русло. Политики сегодня должны прекратить конфликты и начать работать во благо страны и народа», — сказал выступающий на собрании гражданский активист и спортсмен Абай Карабаев.

Стоит отметить, что накануне депутаты Жогорку Кенеша утвердили введенный ранее в столице КР режим чрезвычайного положения.

В Бишкеке временно запрещены массовые мероприятия, в том числе забастовки, собрания, митинги, уличные шествия, демонстрации и пикеты. Милиция бездействует.

Напомним, что сегодня нардепы повторно рассмотрели кандидатуру Садыра Жапарова на должность премьер-министра. Парламент единогласно утвердил состав и программу правительства.

На пресс-конференции новоизбранный глава кабмина заявил, что вопрос отставки президента решится сегодня.