Беспорядки в Бишкеке. Адвокат Атамбаева обратился в Военную прокуратуру

Адвокат бывшего президента Алмазбека Атамбаева Замир Жоошев обратился в Военную прокуратуру. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Замира Жоошева, он просит проверить законность задержания и содержания под стражей в СИЗО ГКНБ Алмазбека Атамбаева, а также в случае установления вины привлечь соответствующих должностных лиц госкомитета к ответственности в рамках законодательства.

Ранее, напомним, в ГКНБ заявляли, что решение Первомайского районного суда Бишкека об изменении меры пресечения Алмазбеку Атамбаеву и другим фигурантам уголовного дела о событиях в Кой-Таше 7-8 августа было получено под давлением. А значит, незаконно.

Напомним, что после беспорядков на площади Ала-Тоо 9 октября ГКНБ задержал бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева. Его обвиняют в организации массовых беспорядков, однако меру пресечения ему до сих пор не избрали. Суд избрал меру пресечения остальным обвиняемым по делу, в частности, Темирлану Султанбекову, Фариду Ниязову, Канату Сагымбаеву. Они все заключены под стражу на два месяца. Сегодня Темирлан Султанбеков отпущен под домашний арест.