МВД: Уголовное дело в отношении Эмильбека Кимсанова прекращено

Дело в отношении бывшего сотрудника управления по Ошской области Государственной таможенной службы Эмильбека Кимсанова прекращено. Информацию об этом 24.kg подтвердили в пресс-службе МВД.

Уточняется, что проходивший по делу пострадавшим Автандил Конгантиев подал встречное заявление, что послужило причиной прекращения уголовного преследования Кимсанова.

Напомним, что ранее в Сети появилось видео освобождения Эмильбека Кимсанова из СИЗО-50. Эмильбек Кимсанов и чемпион ММА Тологон Рахманберди уулу подозревались в избиении сына Молдомусы Конгантиева. Потерпевший отказался от претензий к обидчику, но разбирательство не прекратили.

В феврале 2020 года бывшего таможенника арестовали, потом отпустили, и он сбежал из страны. Его задержали в Санкт-Петербурге и экстрадировали в КР.

Сам Кимсанов неоднократно заявлял, что его арест связан с тем, что он рассказал правду о коррупционных схемах на таможне, связанных с Райымбеком Матраимовым.