В ГУОБДД придумали, как заставить водителей оплачивать штрафы

В Кыргызстане разработано мобильное приложение единого реестра нарушений, с помощью которого сотрудники дорожной инспекции смогут выявлять водителей, уклоняющихся от оплаты штрафов. Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГУОБДД МВД.

«Разработанное приложение, загруженное в планшеты инспекторов, позволит им на месте проверять и выявлять злостных неплательщиков штрафов не только по проекту «Безопасный город», но и по протоколам, составленным вручную. Программа была разработана ГУОБДД совместно с ГП «Инфоком», ГУ «АйТи-сервис» и ГУИТ МВД», — говорится в сообщении ведомства.

Пресс-служба ГУОБДД призвала водителей соблюдать Правила дорожного движения и в случае их нарушения своевременно оплачивать штрафы.