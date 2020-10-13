На российском сайте продают месторождение из Кыргызстана

На российском интернет-сервисе Avito выставлено на продажу месторождение из Кыргызстана.

Объявление опубликовали еще 26 сентября. За лицензию на право пользования недрами в месторождении нефрита, золота, серебра, меди просят 100 миллионов рублей.

Авторы объявления отмечают, что лицензия на разведку действует до 2023 года. В собственности компании есть 157 гектаров земли.

О каком месторождении идет речь, непонятно. Правда, есть оговорка, что имеет смысл перерабатывать руду на золотоизвлекательной фабрике Хайдарканского ртутного комбината.