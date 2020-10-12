Правовой тупик. Ученая общественность призывает политиков к благоразумию

Сотрудники и члены Национальной академии наук Кыргызстана отреагировали на правовой коллапс в стране и выступили с обращением.

Ученые призывают к благоразумию, сдержанности и толерантности.

«Очевидно то, что у нас в стране должен быть приоритет Конституции, закона, цивилизованности, а также современной демократии, отвечающей и национальным традициям и общемировым ценностям. Мы обращаемся с призывом придерживаться правового поля в своих государственных деяниях, укреплять единство народа, придерживаться межнационального согласия и мира в кыргызском обществе. Выражаем твердую уверенность в том, что народ и руководство Кыргызстана найдут правильные пути решения вопросов государственности, общественного пути развития страны, сохранения мира, установления социально-политического благополучия, а далее добиваться созидательного процветания страны и кардинально улучшить благосостояние народа», — говорится в тексте.

Ученая общественность акцентирует внимание на то, что сегодняшнее положение Кыргызстана обязывает руководство и политическую элиту страны, наш народ, в особенности молодежь, быть более проницательными, более мудрыми, проявить толерантность и быть достойными своей исторической памяти.

Стабильность и сохранение общественно-политического и правового порядка являются на сегодня задачами первостепенной значимости.

Ученые призвали кыргызскую интеллигенцию более активно способствовать урегулированию политического кризиса.

Беспорядки в Кыргызстане начались 5 октября после того, как тысячи людей вышли на митинг в знак протеста против итогов парламентских выборов. 6 октября ЦИК вынужден был их аннулировать, признав недействительными.

Напомним, что 10 октября на внеочередном заседании Жогорку Кенеш утвердил кандидатуру Садыра Жапарова на пост главы кабмина. Юристы подвергли сомнению законность решения части нардепов — был нарушен целый ряд процедур регламента парламента.