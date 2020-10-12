В Кыргызстане начали выплату повышенных пенсий

Государственное предприятие «Кыргыз почтасы» в отдельных районах уже начало доставку пенсий и пособий. Об этом 24.kg сообщили в Государственной регистрационной службе.

По ее данным, финансирование на выплату пенсий произведено ГП 12 октября 2020 года.

«Согласно договору, Бишкекский почтамт доставляет пенсии и пособия на следующий день после финансирования по утвержденному графику», — отметили в ГРС.

Напомним, что 11 сентября правительство приняло постановление об индексации базовой и страховой частей пенсии. Пенсии, размер которых ниже прожиточного минимума, вырастут минимум на 300 сомов, выше — на 360 сомов.