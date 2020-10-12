18:44
USD 79.62
EUR 93.55
RUB 1.02
Общество

В Кыргызстане начали выплату повышенных пенсий

Государственное предприятие «Кыргыз почтасы» в отдельных районах уже начало доставку пенсий и пособий. Об этом 24.kg сообщили в Государственной регистрационной службе.

По ее данным, финансирование на выплату пенсий произведено ГП 12 октября 2020 года.

«Согласно договору, Бишкекский почтамт доставляет пенсии и пособия на следующий день после финансирования по утвержденному графику», — отметили в ГРС.

Напомним, что 11 сентября правительство приняло постановление об индексации базовой и страховой частей пенсии. Пенсии, размер которых ниже прожиточного минимума, вырастут минимум на 300 сомов, выше — на 360 сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168918/
просмотров: 907
Версия для печати
Материалы по теме
Выплата повышенных пенсий за октябрь в Кыргызстане начнется вовремя
В Кыргызстане около 14 тысяч человек получают пенсии меньше 2 тысяч сомов
Почти на 400 сомов в среднем повысятся пенсии в Кыргызстане
Пенсионеры не получили деньги за июль. В Соцфонде пообещали разобраться
С 1 октября в Кыргызстане вырастут пенсии. В Соцфонде рассказали, на сколько
В Кыргызстане прожиточный минимум пенсионеров составляет 4 тысячи 900 сомов
Пенсии, пособия и зарплаты за май выплатят вовремя. Проблемы будут в июне
Удержание 200 сомов с пенсионеров Сузака. ГП «Кыргыз почтасы» опровергает данные
Жилищные вопросы, пособия, земля. На что жалуются чиновникам пенсионеры
В Ноокате и Кара-Суу пенсии выдадут до конца месяца
Популярные новости
Какого из&nbsp;кандидатов на&nbsp;пост премьер-министра вы&nbsp;поддерживаете? Опрос Какого из кандидатов на пост премьер-министра вы поддерживаете? Опрос
События 9&nbsp;октября в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит сейчас События 9 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас
События 8&nbsp;октября в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит сейчас События 8 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас
События 10&nbsp;октября в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит сейчас События 10 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас
Бизнес
&laquo;БАКАЙ БАНК&raquo; и&nbsp;кофейня &laquo;Бублик&raquo; передали волонтерам еду и&nbsp;напитки «БАКАЙ БАНК» и кофейня «Бублик» передали волонтерам еду и напитки
ОНС ФУГИ: Мы&nbsp;не&nbsp;допустим захвата ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; ОНС ФУГИ: Мы не допустим захвата ЗАО «Альфа Телеком»
MegaCom компенсирует бесплатной связью сбой сети, произошедший 5&nbsp;октября MegaCom компенсирует бесплатной связью сбой сети, произошедший 5 октября
MegaCom работает в&nbsp;штатном режиме. Безопасность обеспечивают народные дружины MegaCom работает в штатном режиме. Безопасность обеспечивают народные дружины
12 октября, понедельник
18:37
Беспорядки в Бишкеке. Каната Сагымбаева водворили в СИЗО-1 на два месяца Беспорядки в Бишкеке. Каната Сагымбаева водворили в СИЗ...
18:37
Мужчина разгуливал по Бишкеку с огнестрельным оружием. Его задержали
18:32
Бизнес-сообщество просит обеспечить бесперебойную работу во время ЧП
18:25
Жители микрорайона «Кок-Джар» жалуются на отсутствие отопления
18:22
Работать на позитиве. Мэр Бишкека предложил пока не штрафовать потребителей