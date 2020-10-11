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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Беспорядки в Бишкеке. Милиция задержала двоих сторонников Атамбаева

В рамках уголовного дела по факту массовых беспорядков задержаны сторонник бывшего президента Алмазбека Атамбаева Меербек Мискенбаев и экс-директор Судебного департамента Рустам Ибраимов. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе МВД.

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В милиции напомнили, что уголовное дело по фактам событий на площади Ала-Тоо 9 октября возбуждено по статье «Массовые беспорядки» УК КР.

«В рамках расследования уголовного дела сотрудниками оперативных служб Меербек Мискенбаев и Рустам Ибраимов задержаны и доставлены в следственную службу МВД», — сообщили в ведомстве.

Напомним, что в Бишкеке после выборов в парламент произошли массовые беспорядки. В ночь с 5 на 6 октября митингующие захватили «Белый дом» и подожгли его. В эту же ночь из мест заключения выпущены на свободу бывший президент Алмазбек Атамбаев, подследственные по делу о событиях в селе Кой-Таш, экс-премьер-министр Сапар Исаков, а также бывший депутат парламента Равшан Джеенбеков. Кроме того, в ту же ночь был освобожден из исправительной колонии утвержденный депутатами парламента премьер-министр Садыр Жапаров.

10 октября Алмазбек Атамбаев был задержан и водворен в камеру. Ему инкриминируется организация массовых беспорядков. В ИВС водворены Фарид Ниязов и Темирлан Султанбеков. Сыновья бывшего главы государства допрошены и отпущены под домашний арест.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168796/
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