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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Сыновья Атамбаева доставлены в МВД: проходят свидетелями по уголовному делу

Сыновья бывшего президента Алмазбека Атамбаева были доставлены в следственную службу МВД в качестве свидетелей. Об этом 24.kg сообщили в ведомстве.

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ГКНБ опровергает задержание сыновей Атамбаева

Уточняется, что ранее по факту беспорядков, произошедших на площади Ала-Тоо, возбуждено уголовное дело.

«Факт массовых беспорядков 9 октября в Бишкеке зарегистрирован в ЕРПП по статье «Организация массовых беспорядков». В рамках расследования уголовного дела в МВД были доставлены в качестве свидетелей Темирлан Султанбеков, Сеидбек Атамбаев, Кадырбек Атамбаев и водитель Алмазбека Атамбаева Анвар Арматов. В настоящее время Кадыр и Сеид Атамбаевы отпущены домой. Они дали показания, сейчас на допросе остаются два человека», — рассказали редакции.

Ранее ГКНБ задержал бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева. Сообщалось также о задержании его сыновей и активиста Темирлана Султанбекова. Однако в госкомитете эту информацию опровергли.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168719/
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