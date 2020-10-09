10:01
USD 79.62
EUR 93.55
RUB 1.02
Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Пытавшийся сбежать Тилек Матраимов передан спецслужбам Кыргызстана. Он в ИВС

Пытавшийся сбежать брат Райымбека Матраимова Тилек Матраимов, а также его родственники переданы спецслужбам Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

9 октября 2020 года узбекскими пограничниками были переданы нарушители государственной границы КР — граждане Тилек Матраимов, 1967 года рождения, Зиябиддинбек Кочкорбаев, 1989 года рождения, и Масхуд Ахмедов, 1979 года рождения.

«Указанные лица были задержаны 6 октября 2020 года пограничным нарядом РУ при незаконном переходе государственной границы. Следственными органами ГКНБ КР 9 октября 2020 года в рамках зарегистрированных АИС ЕРПП по статье 358 УК КР начаты досудебные производства по факту незаконного пересечения государственной границы», — говорится в сообщении.

Задержанные водворены в ИВС СИЗО ГКНБ. Ведется следствие.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168418/
просмотров: 214
Версия для печати
Материалы по теме
Замглавы Совбеза поручил не выпускать чиновников за пределы страны
Задержание Тилека Матраимова не фейк. Комментарий ГКНБ
При попытке пересечения границы задержаны Тилек Матраимов и его родственники
Бывший сотрудник таможни Эмильбек Кимсанов освобожден из СИЗО-50
Фото дня. В Кара-Суу сменился аким
Казахстан не будет увеличивать количество авиарейсов в Кыргызстан
В Кыргызстан на автобусах прибыли 3 тысячи 415 кыргызстанцев из Соль-Илецка
Утвержден алгоритм пересечения границ воздушным и наземным транспортом
Выборы-2020. Покинувший гонку Айтмамат Назаров будет оштрафован
Выборы-2020. Айтмамат Назаров вышел из списка партии «Кыргызстан»
Популярные новости
События 6&nbsp;октября в&nbsp;Бишкеке. Что происходит сейчас События 6 октября в Бишкеке. Что происходит сейчас
События 7&nbsp;октября в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит сейчас События 7 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас
События 8&nbsp;октября в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит сейчас События 8 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас
Из-за роста COVID-19 школам Бишкека не&nbsp;разрешили открыться с&nbsp;6&nbsp;октября Из-за роста COVID-19 школам Бишкека не разрешили открыться с 6 октября
Бизнес
&laquo;БАКАЙ БАНК&raquo; и&nbsp;кофейня &laquo;Бублик&raquo; передали волонтерам еду и&nbsp;напитки «БАКАЙ БАНК» и кофейня «Бублик» передали волонтерам еду и напитки
ОНС ФУГИ: Мы&nbsp;не&nbsp;допустим захвата ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; ОНС ФУГИ: Мы не допустим захвата ЗАО «Альфа Телеком»
MegaCom компенсирует бесплатной связью сбой сети, произошедший 5&nbsp;октября MegaCom компенсирует бесплатной связью сбой сети, произошедший 5 октября
MegaCom работает в&nbsp;штатном режиме. Безопасность обеспечивают народные дружины MegaCom работает в штатном режиме. Безопасность обеспечивают народные дружины
9 октября, пятница
09:57
Пытавшийся сбежать Тилек Матраимов передан спецслужбам Кыргызстана. Он в ИВС Пытавшийся сбежать Тилек Матраимов передан спецслужбам...
09:51
В Кыргызстане нет пророссийских, проамериканских или прокитайских политиков
08:58
Вводят в заблуждение. Садыр Жапаров не был оправдан Верховным судом
08:57
ЮНИСЕФ предоставил Минздраву помощь. Передал инсулин, шприцы, тест-полоски
08:21
Супермаркеты Бишкека перестали продавать алкоголь вечером