Пытавшийся сбежать Тилек Матраимов передан спецслужбам Кыргызстана. Он в ИВС

Пытавшийся сбежать брат Райымбека Матраимова Тилек Матраимов, а также его родственники переданы спецслужбам Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

9 октября 2020 года узбекскими пограничниками были переданы нарушители государственной границы КР — граждане Тилек Матраимов, 1967 года рождения, Зиябиддинбек Кочкорбаев, 1989 года рождения, и Масхуд Ахмедов, 1979 года рождения.

«Указанные лица были задержаны 6 октября 2020 года пограничным нарядом РУ при незаконном переходе государственной границы. Следственными органами ГКНБ КР 9 октября 2020 года в рамках зарегистрированных АИС ЕРПП по статье 358 УК КР начаты досудебные производства по факту незаконного пересечения государственной границы», — говорится в сообщении.

Задержанные водворены в ИВС СИЗО ГКНБ. Ведется следствие.