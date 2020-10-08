Курсан Асанов о делах, возбужденных на Матраимова, Жээнбекова и Абылгазиева

И. о. министра внутренних дел Курсан Асанов не смог ответить однозначно, поступили ли в МВД запросы из Генеральной прокуратуры на задержание депутата Асылбека Жээнбекова, экс-премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева и бывшего замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова.

«Работа в этом направлении ведется. Сыймык Жапыкеев предложил создать совместную группу. МВД тоже работает по разным направлениям. Генпрокуратура сама должна ответить на этот вопрос. Я не могу сказать точно, какие запросы уже поступили к нам», — отвечая на вопросы журналистов, сказал Курсан Асанов.

Отметим, что после беспорядков в Бишкеке члена политдвижения «Чон казат» Сыймыка Жапыкеева провозгласили народным генпрокурором. Накануне он сообщил 24.kg о возбуждении ряда уголовных дел в отношении депутатов, а также бывших и действующих чиновников Кыргызстана.