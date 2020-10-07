В Кыргызстане приостановлено таможенное декларирование товаров

Производство таможенного декларирования товаров временно остановлено. Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

По ее данным, такое решение принято из-за приостановления деятельности коммерческих банков. При этом таможенные операции, связанные с транзитом с пунктов пропуска на государственной границе Кыргызстана до мест оформления, осуществляются в прежнем режиме в соответствии с требованиями законодательства Евразийского экономического союза и Кыргызстана в сфере таможенного дела.

Напомним, что Национальный банк рекомендовал коммерческим банкам и небанковским финансово-кредитным организациям приостановить свою деятельность и усилить меры безопасности до стабилизации политической ситуации в стране.