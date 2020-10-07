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Экономика

Деятельность банков сегодня снова приостановлена, но система «Элкарт» действует

Национальный банк рекомендовал коммерческим банкам и небанковским финансово-кредитным организациям 7 октября 2020 года приостановить свою деятельность и усилить меры безопасности до стабилизации политической ситуации в стране. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе НБ КР.

По ее данным, такое решение принято для обеспечения безопасности финансово-банковского сектора страны и сохранности активов финансово-кредитных организаций. При этом отмечается, что национальная платежная система «Элкарт» продолжает обеспечивать возможность проведения безналичных платежей. Платежи и расчеты могут осуществляться с использованием инструментов безналичной и дистанционной оплаты: банковских платежных карт, электронных кошельков, мобильного приложения «Элкарт Мобайл», QR-кодов.

«При этом приостановлены системы, обеспечивающие перечисление денег по национальным и международным платежным системам, позволяющим осуществлять трансграничные платежи. По вопросам, связанным с предоставлением финансовых услуг, Национальный банк рекомендует обращаться в финансовые организации посредством использования их онлайн-услуг», — подчеркнули в Нацбанке.

Информация о режиме работы, продуктах и услугах доступна на интернет-сайтах финансовых организаций. Национальный банк отслеживает ситуацию и в случае необходимости примет меры для обеспечения стабильности и безопасности финансовой и банковской системы страны.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/168017/
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