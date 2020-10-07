Из разбитых машин Бишкекской скорой помощи украли оборудование

В результате беспорядков в Бишкеке 5 октября пострадало шесть машин скорой помощи. Об этом 24.kg сообщила вице-мэр Виктория Мозгачева.

По ее словам, часть можно восстановить. Но есть машины, которые не подлежат восстановлению. «Самой большой потерей мы считаем машину кардиологической бригады. Все оборудование реанимобиля украли. Из некоторых машин украли аккумуляторы, разбили стекла. Проводится оценка, что мы можем сейчас восстановить и в какие сроки. Первоочередная задача — помощь населению, а потом подсчет ущерба», — сказала Виктория Мозгачева.

«Два избитых медика находятся на лечении в больнице. Их состояние удовлетворительное. Центр экстренной медицинской помощи работает в штатном режиме», — добавила она.

Виктория Мозгачева подчеркнула, что в настоящее время в столице работают все городские службы. Вице-мэры на местах.

Беспорядки в Кыргызстане начались 5 октября после того, как тысячи людей вышли на митинг в знак протеста против итогов парламентских выборов. 6 октября ЦИК вынуждена была их аннулировать, признав недействительными.