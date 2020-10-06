Жители Беларуси восхищаются кыргызстанцами

В социальных сетях распространяют фотографию, сделанную сегодня на одной из улиц Минска.

Жители столицы Беларуси неожиданным образом выразили свою солидарность с кыргызстанцами. Очевидцы сфотографировали плакатик, прикрепленный на велосипеде. «Восхищаюсь решительными и смелыми киргизами», — гласит надпись.

Фото из соцсетей. Белорусы поддерживают кыргызстанцев

Напомним, в Беларуси продолжаются мирные акции против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Александр Лукашенко победил на них в шестой раз. Тысячи граждан страны выходят на акции протеста почти два месяца.

4 октября в Кыргызстане прошли парламентские выборы. 12 партий из 16, участвующих в них, потребовали аннулирования итогов, считая, что они были сфальсифицированы. Спустя два дня власть президента Сооронбая Жээнбекова практически утрачена.