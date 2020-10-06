MegaCom: Команды на отключение связи не было, произошел сбой

В компании MegaCom прокомментировали жалобы абонентов на проблемы со связью и доступом в интернет. Уверяют, что специально ничего не отключали.

«Официально заявляем, что никакой команды на отключение связи не было. В связи со сложившейся ситуацией, массовым скоплением людей и возросшей нагрузкой на сеть в Бишкеке наша связь не выдержала и, к сожалению, произошел сбой в работе оборудования, который коснулся и сотрудников», — говорится в сообщении.

Сейчас технические специалисты MegaCom работают над устранением проблем в сети. Частично работу удалось восстановить, используя резервы сети.

Напомним, что бишкекчане стали жаловаться на перебои со связью вечером 5 октября. Примерно в это же время силовики начали разгонять митингующих с площади Ала-Тоо.

Напомним, что на акцию протеста вышли представители 11 партий, не согласные с итогами голосования: «Ата Мекен», «Бир Бол», «Бутун Кыргызстан», «Замандаш», «Республика», «Мекенчил», «Мекен Ынтымагы», «Социал-демократы Кыргызстана», «Реформа», «Ордо» и «Ыйман Нуру». Они потребовали отменить итоги выборов и назначить новые.

Акция протеста переросла в столкновения с силами правопорядка. Есть раненые.