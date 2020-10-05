США поздравили Кыргызстан с «конкурентными и мирными» выборами в Жогорку Кенеш

Соединенные Штаты Америки поздравили народ Кыргызстана с голосованием на недавно прошедших парламентских выборах. Заявление опубликовано на сайте посольства США в КР.

«Мы также отдаем должное Жогорку Кенешу, Министерству внутренних дел, Министерству здравоохранения и представителям гражданского общества, которые поддержали усилия Центральной избирательной комиссии (ЦИК) по организации безопасного избирательного процесса, несмотря на сложности по организации выборов во время глобальной пандемии COVID-19», — говорится в заявлении.

Отмечается, что предварительные отчеты миссии наблюдателей Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ), Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и местных наблюдателей от общественного фонда «Общее дело» показали, что выборная кампания была конкурентной и процесс голосования в целом был подготовленным, хорошо организованным и мирным.

«Наблюдательная миссия БДИПЧ/ОБСЕ и ОФ «Общее дело» также выразили свою обеспокоенность по поводу заслуживающих доверия обвинений в подкупе избирателей и неправомерном использовании формы № 2 (по которой 496 тысяч 239 избирателей проголосовали вне места их прописки). Ряд организаций гражданского общества, международных наблюдателей и политических партий, включая те, которые будут представлены в следующем созыве парламента, также выразили обеспокоенность по поводу сообщений об отклонениях от норм демократического избирательного процесса. Мы призываем власти Кыргызстана расследовать эти предполагаемые нарушения и принять меры по дальнейшему совершенствованию законодательства в соответствии с рекомендациями БДИПЧ/ОБСЕ», — говорится в заявлении.

Соединенные Штаты надеются на продолжение партнерства с народом Кыргызской Республики и его новым парламентом для продвижения наших общих демократических ценностей, а также нашего взаимного процветания и безопасности.