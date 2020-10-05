20:21
USD 79.49
EUR 93.11
RUB 1.02
Общество
Сюжет: Выборы — 2020

США поздравили Кыргызстан с «конкурентными и мирными» выборами в Жогорку Кенеш

Соединенные Штаты Америки поздравили народ Кыргызстана с голосованием на недавно прошедших парламентских выборах. Заявление опубликовано на сайте посольства США в КР.

«Мы также отдаем должное Жогорку Кенешу, Министерству внутренних дел, Министерству здравоохранения и представителям гражданского общества, которые поддержали усилия Центральной избирательной комиссии (ЦИК) по организации безопасного избирательного процесса, несмотря на сложности по организации выборов во время глобальной пандемии COVID-19», — говорится в заявлении.

Отмечается, что предварительные отчеты миссии наблюдателей Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ), Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и местных наблюдателей от общественного фонда «Общее дело» показали, что выборная кампания была конкурентной и процесс голосования в целом был подготовленным, хорошо организованным и мирным.

«Наблюдательная миссия БДИПЧ/ОБСЕ и ОФ «Общее дело» также выразили свою обеспокоенность по поводу заслуживающих доверия обвинений в подкупе избирателей и неправомерном использовании формы № 2 (по которой 496 тысяч 239 избирателей проголосовали вне места их прописки). Ряд организаций гражданского общества, международных наблюдателей и политических партий, включая те, которые будут представлены в следующем созыве парламента, также выразили обеспокоенность по поводу сообщений об отклонениях от норм демократического избирательного процесса. Мы призываем власти Кыргызстана расследовать эти предполагаемые нарушения и принять меры по дальнейшему совершенствованию законодательства в соответствии с рекомендациями БДИПЧ/ОБСЕ», — говорится в заявлении.

Соединенные Штаты надеются на продолжение партнерства с народом Кыргызской Республики и его новым парламентом для продвижения наших общих демократических ценностей, а также нашего взаимного процветания и безопасности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167652/
просмотров: 876
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2020. Торговые центры и филиалы банков закрылись из-за митинга на площади
Выборы-2020. Наблюдатели отметили нарушения в ходе голосования
Искендер Матраимов: «Мекеним Кыргызстан» признает итоги выборов
Выборы-2020. «Бир Бол» требует технического аудита
Выборы-2020. Партия «Кыргызстан» не удовлетворена итогами, но признает их
Выборы-2020. В «Бутун Кыргызстане» прокомментировали итоги голосования
Выборы-2020. Лидер партии «Республика» сомневается в легитимности голосования
Выборы-2020. В партии «Реформа» заявили о продолжении политической борьбы
Выборы-2020. Таласская область отдала предпочтение «Мекеним Кыргызстану»
В Кыргызстане завершились выборы депутатов Жогорку Кенеша
Популярные новости
Из-за роста COVID-19 школам Бишкека не&nbsp;разрешили открыться с&nbsp;6&nbsp;октября Из-за роста COVID-19 школам Бишкека не разрешили открыться с 6 октября
В&nbsp;Кыргызстане завершились выборы депутатов Жогорку Кенеша В Кыргызстане завершились выборы депутатов Жогорку Кенеша
Возврат в&nbsp;школу. Кто и&nbsp;как будет учиться с&nbsp;6&nbsp;октября Возврат в школу. Кто и как будет учиться с 6 октября
Выборы-2020. Еще четыре партии присоединились к&nbsp;митингу на&nbsp;площади Ала-Тоо Выборы-2020. Еще четыре партии присоединились к митингу на площади Ала-Тоо
Бизнес
Мошенники представляются сотрудниками &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;. Что нужно делать Мошенники представляются сотрудниками «Газпром Кыргызстан». Что нужно делать
Мобильный оператор&nbsp;О! улучшил инфраструктуру сети 4G&nbsp;LTE по&nbsp;стране Мобильный оператор О! улучшил инфраструктуру сети 4G LTE по стране
Gamma Knife ICON&nbsp;&mdash; нейрохирургия без скальпеля Gamma Knife ICON — нейрохирургия без скальпеля
Искендер Матраимов: &laquo;Мекеним Кыргызстан&raquo; признает итоги выборов Искендер Матраимов: «Мекеним Кыргызстан» признает итоги выборов
5 октября, понедельник
20:18
Ручной пересчет. «Биримдик» вырвался вперед, шанс появился у «Мекенчила» Ручной пересчет. «Биримдик» вырвался вперед, шанс появи...
20:10
Выборы-2020. Митингующие на площади перекрыли проспект Чуй
19:58
Выборы-2020. Одной из участниц митинга стало плохо: вызвали скорую помощь
19:50
Выборы-2020. МВД призывает участников акции протеста разойтись
19:40
Зажгли площадь. Митингующие включили фонари на смартфонах