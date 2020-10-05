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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Оппозиционные партии в одиночку не могут бороться против денег

Эксперт Айнура Усупбекова прокомментировала 24.kg предварительные итоги голосования на выборах депутатов Жогорку Кенеша.

По ее словам, оппозиционные партии, как показали результаты выборов, в одиночку не могут противостоять административному ресурсу и деньгам. «Я изначально говорила, что партиям нужно выступить единым фронтом. Но у лидеров у всех свои амбиции, самомнение и самоуверенность, что они смогут каждый выиграть на своем поле. Посмотрите на данные из-за рубежа, так воспринимают будущее страны наши соотечественники, проживающие за границей. А здесь, на местах, балом правят деньги, личные предпочтения и админресурс. И, конечно, я очень разочарована в наших правоохранителях. Они бездействовали, и подкуп благодаря отчасти их молчанию принял такие масштабы», — сказала Айнура Усупбекова.

Итоги — это зеркало нашего общества, особенно региональная представленность. Прорисовывается трайбалистическая направленность.

Айнура Усупбекова

Она добавила, что две причины такого исхода выборов — тотальное недоверие политикам и низкий социальный уровень. «В совокупности это привело к тому, что в ближайшие пять лет националистические группировки будут в парламенте принимать те самые непопулярные законы, по которым нам всем предстоит жить. Первыми жертвами падут СМИ и НПО», — считает Айнура Усупбекова.

По предварительным данным, в Жогорку Кенеш проходят четыре партии. Большая часть участников выборов проиграла. Многие политобъединения заявили, что не согласны с итогами голосования. Сегодня в Бишкеке проходит митинг проигравших.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167629/
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