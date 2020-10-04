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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. В МВД и ГП десять партий направили заявления о нарушениях

Десять политических партий направили заявления о нарушениях во время сегодняшнего голосования. Жалобы направлены в МВД и Генеральную прокуратуру. 

На участке № 2105 в Джалал-Абадской области избиратели получали помеченные бюллетени. 

В заявлениях говорится, что зафиксированы факты вручения избирателям часов в виде подарка, раздачи денег, неправильной установки кабин для голосования.  

Представители политорганизаций требуют провести расследование и на тех участках, где нарушения носят массовый характер, и отменить итоги выборов. 

Ранее сообщалось, что в ЕРПП уже зарегистрировано 15 нарушений избирательного процесса, а координационная группа оперативного реагирования ЦИК получила 79 жалоб. Однако в ЦИК считают, что на волеизъявление граждан они не повлияют. 

Участки закроются в 20.00. ЦИК обещает предоставить первые предварительные итоги в 22.00.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167444/
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