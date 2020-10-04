Выборы-2020. В МВД и ГП десять партий направили заявления о нарушениях

Десять политических партий направили заявления о нарушениях во время сегодняшнего голосования. Жалобы направлены в МВД и Генеральную прокуратуру.
На участке № 2105 в Джалал-Абадской области избиратели получали помеченные бюллетени.
В заявлениях говорится, что зафиксированы факты вручения избирателям часов в виде подарка, раздачи денег, неправильной установки кабин для голосования.
Представители политорганизаций требуют провести расследование и на тех участках, где нарушения носят массовый характер, и отменить итоги выборов.
Ранее сообщалось, что в ЕРПП уже зарегистрировано 15 нарушений избирательного процесса, а координационная группа оперативного реагирования ЦИК получила 79 жалоб. Однако в ЦИК считают, что на волеизъявление граждан они не повлияют.
Участки закроются в 20.00. ЦИК обещает предоставить первые предварительные итоги в 22.00.