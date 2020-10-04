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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Наблюдатели зафиксировали факт голосования за другого человека

Независимые наблюдатели ОФ «Общее дело» сообщили о 21 процедурном нарушении, в основном по факту сбоев в работе оборудования, и о семи серьезных нарушениях.

По их данным, зафиксирован случай, когда вместо избирателя, бюллетень опустил в урну другой человек. Инцидент произошел на участке № 5378 в Ноокатском районе Ошской области. В общей сложности представители ОФ составили 17 актов. Подано шесть письменных заявлений, одно из которых в правоохранительные органы.

Кроме того, наблюдатели подчеркнули, что 28 процентов избирательных участков были открыты для голосования до 8.00, 71,3 процента — ровно в 8.00 и 0,7 процента — чуть позже.

На 49,9 процента избирательных участков возникли очереди в связи с принятыми мерами по предупреждению COVID-19.

Наблюдатели сообщают, что голосование проходит в целом мирно, при этом наблюдаются небольшое количество процедурных нарушений и единичные случаи серьезных. Ситуация была напряженной только на 12 избирательных участках. Поступили сообщения о подвозе избирателей на 10 УИК. Незаконная предвыборная агитация была отмечена за пределами двух участков, а использование административного ресурса наблюдалось на одном.

Ранее сообщалось, что в ЕРПП зарегистрировано 15 фактов нарушений и преступлений. Больше всего фактов зафиксировано в Джалал-Абадской области — пять, в Ошской и Бишкеке — по три, в Чуйской — четыре.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167440/
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