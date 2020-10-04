В мэрии Бишкека объяснили, почему на избирательном участке нет пандуса

На УИК № 1244 в Бишкеке не предусмотрен пандус. В мэрии отреагировали на жалобу горожанина, который не мог попасть на свой избирательный участок.

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В муниципалитете объяснили, что комната для голосования в УИК находится на втором этаже. «Для таких случаев перед входом имеется кнопка вызова (звонок)», — отметили в мэрии.

Добавим, что, по данным ЦИК, только 79 процентов избирательных участков Кыргызстана оборудованы пандусами. «Изготовлены 2 тысячи 400 указательных табличек «Кнопка вызова» для оказания помощи членами избирательных комиссий людям с инвалидностью при входе в УИК. Каждый участок оборудован одной кабинкой для голосования с указательным стикером ЛОВЗ для заполнения бюллетеня, которая оснащена увеличительным стеклом (лупа) и трафаретом Брайля», — отметили в Центризбиркоме.

Кроме того, подготовлены 12 тысяч 400 экземпляров информационных материалов с применением специальных форматов для граждан с ОВЗ.