18:31
USD 79.49
EUR 93.11
RUB 1.02
Общество
Сюжет: Выборы — 2020

За рубежом на 17.00 проголосовали 5,6 тысячи кыргызстанцев

На 17.00 по бишкекскому времени за рубежом проголосовали 5 тысяч 604 гражданина. Об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Чингиз Айдарбеков.

Он сказал, что кыргызстанцы активно участвуют в выборах, уже проголосовали 17,18 процента от общего списка граждан, зарегистрированных в загранучреждениях.

Читайте по теме
На выборах Жогорку Кенеша на 16.00 проголосовали более 1,2 миллиона избирателей

«Из 45 избирательных участков в 28 странах пока не открылся только один — в Вашингтоне. Из-за разницы во времени он начнет свою работу через час», — заметил Чингиз Айдарбеков.

Он добавил, что с учетом разницы во времени информация об общих итогах будет дана позже.

Отметим, ранее глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова заявила, что два избирательных участка — в Южно-Сахалинске и Владивостоке — уже завершили работу.

Всего за рубежом зарегистрированы 32 тысячи 602 избирателя.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167433/
просмотров: 194
Версия для печати
Материалы по теме
В мэрии Бишкека объяснили, почему на избирательном участке нет пандуса
В ЦИК считают, что выявленные нарушения не повлияют на итоги выборов
В Кыргызстане выбирают депутатов Жогорку Кенеша. Что происходит сейчас
Выборы-2020. Голосование якобы вместо умершего в УИК № 1041 не подтвердилось
Выборы-2020. В ЕРПП зарегистрировано 15 фактов нарушений и преступлений
В Москве многие мигранты не смогли проголосовать по форме № 2
Выборы-2020. Пользователи соцсетей выкладывают фото и видео с нарушениями
На выборах Жогорку Кенеша на 16.00 проголосовали более 1,2 миллиона избирателей
В городе Ош напали на журналиста Kloop.kg
Выборы-2020. На текущий момент за рубежом проголосовали 3 тысячи 585 граждан КР
Популярные новости
Возврат в&nbsp;школу. Кто и&nbsp;как будет учиться с&nbsp;6&nbsp;октября Возврат в школу. Кто и как будет учиться с 6 октября
Бишкекчане жалуются на&nbsp;холод в&nbsp;квартирах. В&nbsp;мэрии сказали, когда ждать отопления Бишкекчане жалуются на холод в квартирах. В мэрии сказали, когда ждать отопления
Берегите паспорт. Почему никому нельзя давать не&nbsp;только документ, но&nbsp;и&nbsp;копию Берегите паспорт. Почему никому нельзя давать не только документ, но и копию
Крики, драки, неизвестность. Как кыргызстанцу улететь в&nbsp;Россию Крики, драки, неизвестность. Как кыргызстанцу улететь в Россию
Бизнес
Новый автомобиль Hyundai в&nbsp;рассрочку от&nbsp;&laquo;Халык Банка&raquo; Новый автомобиль Hyundai в рассрочку от «Халык Банка»
Beeline продолжает расширять сеть: 220 базовых станций с&nbsp;начала года! Beeline продолжает расширять сеть: 220 базовых станций с начала года!
Миллионы подарков под крышкой! MegaCom и&nbsp;Coca-Cola продлевают совместную акцию Миллионы подарков под крышкой! MegaCom и Coca-Cola продлевают совместную акцию
Детей с&nbsp;ОВЗ обеспечили инновационными возможностями для инклюзивного образования Детей с ОВЗ обеспечили инновационными возможностями для инклюзивного образования
4 октября, воскресенье
18:21
В мэрии Бишкека объяснили, почему на избирательном участке нет пандуса В мэрии Бишкека объяснили, почему на избирательном учас...
18:07
В ЦИК считают, что выявленные нарушения не повлияют на итоги выборов
18:01
Выборы-2020. Член ЦИК объяснил, в каком случае бюллетень может быть аннулирован
17:56
В Кыргызстане выбирают депутатов Жогорку Кенеша. Что происходит сейчас
17:50
Выборы-2020. Голосование якобы вместо умершего в УИК № 1041 не подтвердилось