За рубежом на 17.00 проголосовали 5,6 тысячи кыргызстанцев

На 17.00 по бишкекскому времени за рубежом проголосовали 5 тысяч 604 гражданина. Об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Чингиз Айдарбеков.

Он сказал, что кыргызстанцы активно участвуют в выборах, уже проголосовали 17,18 процента от общего списка граждан, зарегистрированных в загранучреждениях.

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«Из 45 избирательных участков в 28 странах пока не открылся только один — в Вашингтоне. Из-за разницы во времени он начнет свою работу через час», — заметил Чингиз Айдарбеков.

Он добавил, что с учетом разницы во времени информация об общих итогах будет дана позже.

Отметим, ранее глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова заявила, что два избирательных участка — в Южно-Сахалинске и Владивостоке — уже завершили работу.

Всего за рубежом зарегистрированы 32 тысячи 602 избирателя.