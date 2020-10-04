Возможно, провокация. ЦИК о видео, где женщина получает деньги

Член ЦИК Тынчтыкбек Шайназаров прокомментировал ролик, на котором одна из женщин говорит другой, что получила 1 тысячу сомов за то, что проголосовала за определенную партию.

«Есть правоохранительные органы, которые правомочны давать оценку действиям этой женщины. Мы не должны исключать, что это могут быть провокации по отношению к тем или иным политорганизациям. Поэтому необходимо дать возможность правоохранительным органам разобраться и только потом делать выводы», — отметил он.

Тынчтыкбек Шайназаров добавил, что координационная группа по оперативному реагированию Центризбиркома получила 48 жалоб. «Эти жалобы разного рода и не носят системный характер», — сказал он.