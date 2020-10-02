08:46
USD 79.49
EUR 93.24
RUB 1.03
Общество

В карьер в южной части Бишкека снова сбрасывают отходы. Мэрия уволила охранника

Охранника муниципальной стоянки возле карьера в 11-м микрорайоне уволили. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

Читайте по теме
Карьер в микрорайоне № 11 превратили в свалку. На едкий дым жалуются жители

По ее данным, вчера неизвестные на грузовом автомобиле заехали на территорию карьера и выгрузили строительный мусор.

«Охранника муниципальной стоянки, который впустил их, уволили. Затем он в наказание вручную собрал мусор и вывез с карьера. Совсем недавно городские службы боролись с задымлением, причиной которого был многолетний несанкционированный производственный мусор, его горожане выбрасывали на протяжении последних 29 лет. Недавно закрыли карьер для въезда со всех сторон, чтобы машины не смогли подъехать и сбросить мусор. Но нашлись люди, которым оказалось все равно на город, труд спасателей и сотрудников городских служб, которые днями напролет работали на очагах задымления», — проинформировали в муниципалитете.

Напомним, 18 августа столичная мэрия сообщала, что в карьере в 11-м микрорайоне ликвидированы очаги задымления. Бишкекчане неоднократно жаловались на то, что мусор в карьере горит. Муниципалитет заявлял о попытках потушить пожар на несанкционированной свалке. Несколько раз его заливали водой, засыпали землей, но результата это не дало. Мусор продолжал тлеть, едкий дым и запах распространялись на несколько микрорайонов. Мэрия каждый раз сообщала о ликвидации возгорания.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167135/
просмотров: 197
Версия для печати
Материалы по теме
Возле села Беш-Кунгей устроили свалку
Детсад, школа и парк. Мэр Бишкека рассказал о строительстве соцобъектов
Более 230 тысяч сомов задолжали предприниматели мэрии за аренду земли
Жалкая пародия. Велосипедисты Бишкека оценили качество построенных дорожек
Мы не уважаем труд. В парке «Ынтымак» сломали тренажер
Бишкекчанка возмутилась качеством тротуаров в центре города
Мэрия Бишкека вступила в ряды сильных городов
Бишкек и Ташкент будут сотрудничать в торгово-экономической и культурной сферах
Мэр Бишкека уволил чиновника, отвечающего за цифровизацию столицы
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Санпатруль не пустили в баню «С легким паром»
Популярные новости
Бишкекчане жалуются на&nbsp;холод в&nbsp;квартирах. В&nbsp;мэрии сказали, когда ждать отопления Бишкекчане жалуются на холод в квартирах. В мэрии сказали, когда ждать отопления
Дело Алмазбека Атамбаева. Завершилось расследование четырех уголовных дел Дело Алмазбека Атамбаева. Завершилось расследование четырех уголовных дел
Возврат в&nbsp;школу. Кто и&nbsp;как будет учиться с&nbsp;6&nbsp;октября Возврат в школу. Кто и как будет учиться с 6 октября
Крики, драки, неизвестность. Как кыргызстанцу улететь в&nbsp;Россию Крики, драки, неизвестность. Как кыргызстанцу улететь в Россию
Бизнес
Миллионы подарков под крышкой! MegaCom и&nbsp;Coca-Cola продлевают совместную акцию Миллионы подарков под крышкой! MegaCom и Coca-Cola продлевают совместную акцию
Детей с&nbsp;ОВЗ обеспечили инновационными возможностями для инклюзивного образования Детей с ОВЗ обеспечили инновационными возможностями для инклюзивного образования
Сервис &laquo;Киоск&raquo; от&nbsp;MegaCom: топовые журналы в&nbsp;вашем смартфоне Сервис «Киоск» от MegaCom: топовые журналы в вашем смартфоне
MegaCom опровергает факт провокационных рассылок от&nbsp;имени политических партий MegaCom опровергает факт провокационных рассылок от имени политических партий
2 октября, пятница
08:30
В карьер в южной части Бишкека снова сбрасывают отходы. Мэрия уволила охранника В карьер в южной части Бишкека снова сбрасывают отходы....
08:25
«Дордой» стал чемпионом Кыргызстана по футболу за тур до окончания соревнования
08:19
Выборы-2020. Интимное видео в Сети с упоминанием партий: начато следствие
00:15
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
1 октября, четверг
23:44
Xiaomi представила новые флагманские смартфоны Mi 10T
23:20
В Telegram появилась возможность оставлять комментарии
23:03
Звезда фитнес-бикини: сибирячка, которая покорила не только Россию, но и Европу
22:39
В Сокулукском районе за два месяца оштрафовали 97 точек общественного питания
22:15
Сгибающиеся смартфоны Xiaomi выйдут в 2021 году по цене ниже, чем у конкурентов