В карьер в южной части Бишкека снова сбрасывают отходы. Мэрия уволила охранника

Охранника муниципальной стоянки возле карьера в 11-м микрорайоне уволили. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

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По ее данным, вчера неизвестные на грузовом автомобиле заехали на территорию карьера и выгрузили строительный мусор.

«Охранника муниципальной стоянки, который впустил их, уволили. Затем он в наказание вручную собрал мусор и вывез с карьера. Совсем недавно городские службы боролись с задымлением, причиной которого был многолетний несанкционированный производственный мусор, его горожане выбрасывали на протяжении последних 29 лет. Недавно закрыли карьер для въезда со всех сторон, чтобы машины не смогли подъехать и сбросить мусор. Но нашлись люди, которым оказалось все равно на город, труд спасателей и сотрудников городских служб, которые днями напролет работали на очагах задымления», — проинформировали в муниципалитете.

Напомним, 18 августа столичная мэрия сообщала, что в карьере в 11-м микрорайоне ликвидированы очаги задымления. Бишкекчане неоднократно жаловались на то, что мусор в карьере горит. Муниципалитет заявлял о попытках потушить пожар на несанкционированной свалке. Несколько раз его заливали водой, засыпали землей, но результата это не дало. Мусор продолжал тлеть, едкий дым и запах распространялись на несколько микрорайонов. Мэрия каждый раз сообщала о ликвидации возгорания.