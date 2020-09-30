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Общество

Достигнута договоренность об открытии прямых авиарейсов Бишкек — Будапешт

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан договорились об открытии прямого авиасообщения по маршруту Бишкек — Будапешт, который станет важным фактором для сближения двух народов. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата главы государства.
 
«Если мы хотим, чтобы наши контакты и дружба были постоянными, тогда нам надо открыть прямой авиарейс. Мы договорились, что между Будапештом и Бишкеком обязательно должно быть авиасообщение. Мы создаем юридические и финансовые условия. Мы надеемся, что рейс в ближайшем будущем будет открыт», — цитируют слова премьер-министра Венгрии в пресс-службе президента.
 
Отметим, что месяц назад посол КР Бакыт Джусупов предлагал открыть прямой рейс в республику венгерскому лоукостеру Wizz Air.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166979/
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