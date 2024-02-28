Садыр Жапаров поздравил Тамаша Шуйока с избранием на пост президента Венгрии

Президент Садыр Жапаров поздравил Тамаша Шуйока с избранием на должность президента Венгрии. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«Искренне поздравляю вас с избранием на высокий пост президента Венгрии. Пусть ваша деятельность, направленная на обеспечение благополучия венгерского народа, будет успешной! Уверен, что вы уделите особое внимание укреплению стратегического партнерства между Кыргызской Республикой и Венгрией», — говорится в поздравительной речи.

Садыр Жапаров выразил готовность и дальше развивать и укреплять двусторонние отношения.