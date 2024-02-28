19:20
USD 89.43
EUR 97.09
RUB 0.97
Власть

Садыр Жапаров поздравил Тамаша Шуйока с избранием на пост президента Венгрии

Президент Садыр Жапаров поздравил Тамаша Шуйока с избранием на должность президента Венгрии. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«Искренне поздравляю вас с избранием на высокий пост президента Венгрии. Пусть ваша деятельность, направленная на обеспечение благополучия венгерского народа, будет успешной! Уверен, что вы уделите особое внимание укреплению стратегического партнерства между Кыргызской Республикой и Венгрией», — говорится в поздравительной речи.

Садыр Жапаров выразил готовность и дальше развивать и укреплять двусторонние отношения.
Ссылка: https://24.kg/vlast/287857/
просмотров: 254
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров принял председателя парламента Монголии Гомбожавына Занданшатара
Кыргызстан ратифицировал соглашение ЕАЭС о складских свидетельствах
Садыр Жапаров обсудил с жителями Иссык-Куля разработку уранового месторождения
Президент одобрил поправки в Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызстана
Внесены изменения в Указ президента о формировании резерва кадров
Садыр Жапаров в Татарстане проведет двустороннюю встречу с Владимиром Путиным
Президент принял секретарей совбезов регионального диалога по афганской проблеме
Законы об инвестициях поменяют. Создана рабочая группа
Законодательство о выборах депутатов местных кенешей будут менять
Садыр Жапаров рассказал, какое свое имущество он легализовал
Популярные новости
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;19-23 февраля Кыргызстан: кадровые перестановки за 19-23 февраля
Депутату объяснили, почему подорожала недвижимость от&nbsp;ГИК Депутату объяснили, почему подорожала недвижимость от ГИК
Малышей из&nbsp;малоимущих семей бьют в&nbsp;детсадах&nbsp;&mdash; депутат Малышей из малоимущих семей бьют в детсадах — депутат
В&nbsp;дорогом отеле чиновники обсудили, как научить малообеспеченных разводить кур В дорогом отеле чиновники обсудили, как научить малообеспеченных разводить кур
Бизнес
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
DIGITAL FEST 2024: Все о&nbsp;digital маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе DIGITAL FEST 2024: Все о digital маркетинге, креативе и рекламе
Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на&nbsp;Ozon Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на Ozon
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
28 февраля, среда
19:00
Цифра дня. 1,2 миллиона электронных подписей выдано в Кыргызстане Цифра дня. 1,2 миллиона электронных подписей выдано в К...
18:46
В Бишкеке открылась фотовыставка «Между небом и озером Иссык-Куль»
18:37
Акылбек Жапаров посетит с визитом Китай
18:30
Загрязнение воздуха. Бишкек возглавил мировой рейтинг
18:03
При изъятии незаконного оружия милиция раскрыла 20 преступлений на Иссык-Куле