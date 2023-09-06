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Бизнес

Почетный Генеральный консул Венгрии Генрих Балян награжден Орденом Венгрии

Коллективы центров отдыха «Карвен» на Иссык-Куле поздравляют учредителя и президента группы компаний «Карвен», почетного Генерального консула Венгрии в Кыргызской Республике Генриха Григорьевича Баляна с высокой государственной наградой Венгрии.

Президент Венгрии г-жа Каталин Новак за глубокий вклад в развитие венгерско-кыргызских отношений наградила его Офицерским крестом Венгерского ордена за заслуги перед Венгерской Республикой.

Коллективы центров отдыха «Карвен» на Иссык-Куле желают Генриху Григорьевичу Баляну долгих лет жизни и дальнейшей продуктивной работы в рамках развития венгерско-кыргызских отношений.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/274324/
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