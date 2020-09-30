Открыто и честно провести конкурс на закупку акцизных марок призвал глава ГНС

Председатель Государственной налоговой службы Кабыл Абдалиев призвал межведомственную конкурсную комиссию по закупке услуг по изготовлению и доставке акцизных марок на алкогольную и табачную продукцию провести конкурс открыто и прозрачно. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По словам Кабыла Абдалиева, должны быть созданы равные условия для всех участников конкурса, чтобы выбрать компанию, отвечающую принятым техническим и квалификационным требованиям.

«Членам комиссии необходимо отработать добросовестно, в интересах государства и строго в рамках закона. Комиссии на основе принятой конкурсной документации предстоит обеспечить широкое привлечение предприятий и по итогам объективной оценки поданных заявок выбрать компетентного и надежного партнера-изготовителя акцизных марок», — сказал он.

На этой неделе Налоговая служба объявила конкурс на закупку услуг по изготовлению и доставке акцизных марок для алкогольных напитков и табачных изделий в КР и за ее пределы. Договор с литовской компанией Garsu pasaulis, поставляющей данные услуги в настоящий момент, истекает в феврале 2021 года.