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Общество

Открыто и честно провести конкурс на закупку акцизных марок призвал глава ГНС

Председатель Государственной налоговой службы Кабыл Абдалиев призвал межведомственную конкурсную комиссию по закупке услуг по изготовлению и доставке акцизных марок на алкогольную и табачную продукцию провести конкурс открыто и прозрачно. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
 
По словам Кабыла Абдалиева, должны быть созданы равные условия для всех участников конкурса, чтобы выбрать компанию, отвечающую принятым техническим и квалификационным требованиям.
 
«Членам комиссии необходимо отработать добросовестно, в интересах государства и строго в рамках закона. Комиссии на основе принятой конкурсной документации предстоит обеспечить широкое привлечение предприятий и по итогам объективной оценки поданных заявок выбрать компетентного и надежного партнера-изготовителя акцизных марок», — сказал он.
 
На этой неделе Налоговая служба объявила конкурс на закупку услуг по изготовлению и доставке акцизных марок для алкогольных напитков и табачных изделий в КР и за ее пределы. Договор с литовской компанией Garsu pasaulis, поставляющей данные услуги в настоящий момент, истекает в феврале 2021 года.
 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166977/
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