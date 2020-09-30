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Общество

Мемориальную доску Гапару Айтиеву отмыли от въевшейся краски

Краску на мемориальной доске Гапару Айтиеву отмыли. Об этом сообщила пресс-секретарь МП «Тазалык» Жибек Каракеева.

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По ее словам, кто-то уже пытался отмыть пятно, потому что на плите остались разводы.

«Обращаемся к вандалам, которые испортили памятник. Гапар Айтиев — один из первых кыргызских профессиональных художников. Аксакал кыргызской живописи. Прилагаем несколько его работ для ознакомления. Оставайтесь, пожалуйста, людьми. Перестаньте портить все вокруг», — сказала Жибек Каракеева.

Ранее сообщалось, что неизвестные разрисовали мемориальную доску Гапару Айтиеву.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166924/
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