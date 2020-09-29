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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. МИД прекратил полномочия почетного консула Айжан Чыныбаевой

Генеральная прокуратура внесла предписание об устранении нарушений закона, чтобы прекратить функции почетного консула Норвегии в Кыргызской Республике, кандидата в депутаты Жогорку Кенеша от партии «Бир Бол» Айжан Чыныбаевой.

МИД его удовлетворил. Айжан Чыныбаева больше не консул.

Кроме того, на основании письма Генпрокуратуры Кыргызстана и заявления члена Кадамджайской районной территориальной избирательной комиссии от политической партии «Замандаш», который является начальником Кадамджайского районного управления Соцфонда, ЦИК приняла решение исключить его из состава ТИК.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября. В выборах примут участие 16 партий.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166848/
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