17:53
USD 79.50
EUR 92.55
RUB 1.01
Общество

На ужасные условия содержания в Свердловском РУВД жалуются задержанные

В УВД Свердловского района Бишкека задержанные пожаловались на плохое питание и условия содержания. Об этом сообщает пресс-служба акыйкатчи.

Уточняется, что из-за отсутствия результатов ПЦР-анализов задержанные содержатся в камерах для краткосрочного содержания с нарушением норм законодательства.

«Сотрудники аппарата омбудсмена вместе с работниками прокуратуры провели рейд в Свердловском РУВД на предмет соблюдения прав задержанных граждан и тех, кто содержится в камерах предварительного заключения (КПЗ). Проверка показала, что в КПЗ содержатся два человека, которые сообщили, что их не кормят горячим питанием. Комиссия также зафиксировала, что условия содержания в КПЗ не соответствуют санитарным нормам, отсутствуют койки (задержанные вынуждены спать на скамейках), одеяла, умывальник и мыло-моющие средства», — сообщили в пресс-службе омбудсмена.

В аппарате акыйкатчи отмечают, что в отношении задержанных имеются постановления следственного судьи о заключении их под стражу в СИЗО-1 Бишкека.

По выявленным нарушениям омбудсмен внесет в правительство, Генпрокуратуру и МВД представление об устранении нарушений законодательства и восстановлении нарушенных прав и свобод задержанных.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166834/
просмотров: 404
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2020. Кандидат от партии «Реформа» оштрафован на 7 тысяч сомов
Выборы-2020. Учителя в Араванском районе заявляют о давлении со стороны партии
Выборы-2020. Генпрокуратура проверяет выступление кандидата в школе
Выборы-2020. ЦИК просит не затягивать расследование по фактам нарушений
Выборы-2020. На две партии поступили жалобы. МВД разбирается
Выборы-2020. Партия разместила агитационный плакат на столбе ЛЭП
Выборы-2020. Родственник кандидата в депутаты возглавляет УИК
Выборы-2020. Кандидат посетил открытие стратегического объекта — это нарушение
Выборы-2020. ЦИК рассмотрит на заседании происшествие в Араване
Выборы-2020. Генпрокуратура выяснила, какие кандидаты в депутаты нарушили закон
Популярные новости
Вторая волна COVID-19. Что делать, чтобы не&nbsp;умереть: совет главы скорой помощи Вторая волна COVID-19. Что делать, чтобы не умереть: совет главы скорой помощи
Депутат поцеловал грудь женщины. Пикантное видео увидел весь парламент Депутат поцеловал грудь женщины. Пикантное видео увидел весь парламент
В&nbsp;Бишкеке за&nbsp;нарушения санитарных правил оштрафованы крупные гипермаркеты В Бишкеке за нарушения санитарных правил оштрафованы крупные гипермаркеты
Mедиков Кыргызстана уволили за&nbsp;привлечение внимания к&nbsp;опасным условиям труда Mедиков Кыргызстана уволили за привлечение внимания к опасным условиям труда
Бизнес
Кыргызский футбольный союз стал членом программы развития элитной молодежи АФК Кыргызский футбольный союз стал членом программы развития элитной молодежи АФК
Как получить выгодный кредит для бизнеса от&nbsp;4&nbsp;процентов? Как получить выгодный кредит для бизнеса от 4 процентов?
1&nbsp;октября 2020 года все неидентифицированные мобильные кошельки будут отключены 1 октября 2020 года все неидентифицированные мобильные кошельки будут отключены
Состоялся адвокатон &laquo;Открытый парламент&raquo; Состоялся адвокатон «Открытый парламент»
29 сентября, вторник
17:43
В Джалал-Абаде закрыли 11 точек общепита за несоблюдение санитарных правил В Джалал-Абаде закрыли 11 точек общепита за несоблюдени...
17:24
Обокрал дом на 300 тысяч сомов. В Джалал-Абаде задержали подозреваемого
17:10
Венгрия выделит совместному с Кыргызстаном фонду развития кредит в $50 миллионов
17:08
На ужасные условия содержания в Свердловском РУВД жалуются задержанные
17:00
Кыргызский футбольный союз стал членом программы развития элитной молодежи АФК