На ужасные условия содержания в Свердловском РУВД жалуются задержанные

В УВД Свердловского района Бишкека задержанные пожаловались на плохое питание и условия содержания. Об этом сообщает пресс-служба акыйкатчи.

Уточняется, что из-за отсутствия результатов ПЦР-анализов задержанные содержатся в камерах для краткосрочного содержания с нарушением норм законодательства.

«Сотрудники аппарата омбудсмена вместе с работниками прокуратуры провели рейд в Свердловском РУВД на предмет соблюдения прав задержанных граждан и тех, кто содержится в камерах предварительного заключения (КПЗ). Проверка показала, что в КПЗ содержатся два человека, которые сообщили, что их не кормят горячим питанием. Комиссия также зафиксировала, что условия содержания в КПЗ не соответствуют санитарным нормам, отсутствуют койки (задержанные вынуждены спать на скамейках), одеяла, умывальник и мыло-моющие средства», — сообщили в пресс-службе омбудсмена.

В аппарате акыйкатчи отмечают, что в отношении задержанных имеются постановления следственного судьи о заключении их под стражу в СИЗО-1 Бишкека.

По выявленным нарушениям омбудсмен внесет в правительство, Генпрокуратуру и МВД представление об устранении нарушений законодательства и восстановлении нарушенных прав и свобод задержанных.