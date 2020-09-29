COVID-19. Число умерших в мире превысило 1 миллион. Еще 33 миллиона заразились

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 358 тысяч 61. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 33 миллиона 353 тысячи 615 человек. Больше всего зараженных в США (7 миллионов 148 тысяч 45), Индии (6 миллионов 145 тысяч 291), Бразилии (4 миллиона 745 тысяч 464), России (1 миллион 154 тысячи 299), Колумбии (818 тысяч 203), Перу (805 тысяч 302), Испании (748 тысяч 266), Мексике (733 тысячи 717) и Аргентине (723 тысячи 132).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 23,1 миллиона человек. За трое суток показатель вырос на 300 тысяч 307 человек.

Количество смертей от коронавируса достигло 1 миллиона 1 тысячи 646. За последние сутки показатель вырос на 4 тысячи 951 человека. В том числе в США скончались 205 тысяч 72 человека, Бразилии — 142 тысячи 58, Индии — 96 тысяч 318, Мексике — 76 тысяч 603 и Великобритании — 42 тысячи 90.

В Кыргызстане зарегистрировали 46 тысяч 522 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 107 тысяч 833, Узбекистане — 55 тысяч 776, Таджикистане — 9 тысяч 685.