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Общество

Более 230 тысяч сомов задолжали предприниматели мэрии за аренду земли

Управление земельных ресурсов (УЗР) столичной мэрии продолжает работу по взысканию дебиторской задолженности за пользование муниципальными земельными участками и их возвращению на баланс города. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По ее данным, сотрудники УЗР выявили еще четырех должников.

Так, гражданке С. Жумалиевой в 2016 году предоставили земельный участок площадью 17 квадратных метров в аренду на пять лет под существующую входную группу к помещению на улице Суюмбаева, 16. Она не платила по арендным платежам со второго квартала 2018-го, задолженность составляет 45 тысяч 955,48 сома.

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Задолжала городу и аптека на перекрестке улиц Кольбаева и Лермонтова. В 2016-м гражданке Б. Токтогоновой предоставлен земельный участок площадью 70 квадратных метров на пять лет в аренду.

«С четвертого квартала того же года предпринимательница перестала вносить плату за аренду и задолжала 74 тысячи 541,75 сома», — отметили в мэрии.

Следующая в антирейтинге — точка общепита на пересечении улиц Кольбаева и Ауэзова. Земельный участок площадью 98,4 квадратных метра в аренду на пять лет предоставили гражданке К. Жуматаевой. Долг на третий квартал 2020-го составил 53 тысячи 613,13 сома.

С 2018-го не платит аренду гражданка А. Гаитова. Четыре года назад ей предоставлен земельный участок площадью 520 квадратных метров на пять лет под складские помещения на улице Курманджан Датки, 207. На сегодня задолженность составила 60 тысяч 19,83 сома.

«УЗР уведомило всех должников-арендаторов о погашении задолженности в течение пяти дней. В противном случае управление вынесет на ближайшее заседание комиссии вопросы о расторжении договора в одностороннем порядке, взыскании задолженности и изъятии земельного участка в судебном порядке с возвратом на баланс муниципалитета», — говорится в сообщении.

В мэрии просят арендаторов своевременно вносить плату за пользование муниципальной землей. «Все средства за аренду муниципальной земли идут на благоустройство столицы, в том числе и на установку новых фонарей», — добавили там.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166712/
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