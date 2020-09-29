С марта Фонд «Сорос — Кыргызстан» привлек $1 миллион для помощи правительству, НКО и гражданскому сектору в борьбе против коронавирусной инфекции и смягчения разрушительных последствий эпидемии в республике.

Для этих целей был создан специальный чрезвычайный фонд из перепрофилированных программных бюджетов организации, которые были использованы для улучшения кризисной ситуации в стране. Его задачей стало обеспечение средствами индивидуальной защиты медиков и сотрудников государственных и правоохранительных учреждений, журналистов и волонтеров.

С апреля по август Фонд «Сорос — Кыргызстан» привлек дополнительно $500 тысяч, которые были направлены на гуманитарную помощь, исследования, поддержку граждан в трудной жизненной ситуации и свободы слова в условиях COVID-кризиса.

В период эпидемии за счет привлеченных средств и при консультационной и координационной поддержке работников фонда гуманитарную помощь в виде СИЗ (тысячи защитных противочумных костюмов, защитных масок, одноразовых перчаток, бахил, антисептиков на сумму $140 тысяч), медицинского оборудования (аппарат ИВЛ, 10 кислородных концентраторов и компьютеры на сумму $57 тысяч) и медицинских препаратов (23 тысячи упаковок жизненно важных лекарств при лечении симптомов COVID-19 — гепарин, клексан и цефепим — на сумму $216,5 тысячи) получили больницы и ведомства.

Незадолго до объявления режима ЧП Фонд «Сорос — Кыргызстан» оперативно инициировал и финансово поддержал обучение врачей ЦСМ по всей республике методам распознавания симптомов COVID-19 и защиты от вируса. На тренинги выделено почти $14 тысяч. Техническую и финансовую поддержку организация оказала при создании горячей линии по самодиагностике 118 на сумму $46 тысяч, а также совместно с группой ученых из Оксфордского университета инициировала двухэтапное исследование с моделированием и прогнозированием сценариев распространения коронавирусной инфекции в КР вместе с рекомендациями для правительства на сумму $27 тысяч.

Отмечается, что в кризисный период большую роль сыграла инициатива гражданской солидарности Фонда «Сорос — Кыргызстан», которая была запущена для укрепления гражданской взаимопомощи и взаимовыручки в тяжелые времена. При помощи этой инициативы было поддержано 24 проекта по гражданской солидарности и взаимопомощи во всех областях страны на общую сумму $35 тысяч, более 25 тысяч человек получили помощь от волонтерских групп и гражданских активистов.

Сфера образования также не была оставлена без внимания: в первые недели дистанционного обучения фонд оказал помощь Министерству образования и науки в создании видеоуроков для учеников общеобразовательных школ, предоставив защитные маски и антисептики, а также гонорар 223 педагогам, принимавшим участие в съемках телеуроков для школьников.

На поддержание дистанционного образования было выделено $97 тысяч.

В переходе на онлайн-обучение также была оказана финансовая и техническая помощь в запуске проекта «IT-лицеи», в рамках которого в шести пилотных ПТУ по всей республике были запущены факультеты информационных технологий на базе 9-11-х классов. На развитие IT-образования в офлайн- и онлайн-режимах Фонд «Сорос — Кыргызстан» выделил $40 тысяч.

За годы деятельности от организации в страну поступило более $100 миллионов.