Тои, свадьбы, поминки. Рестораны не соблюдают санитарные требования

Столичная мэрия продолжает рейды по точкам общественного питания, где проходят, несмотря на запрет, тои и поминки. Специалисты Центра госсанэпиднадзора, Главного управления внутренних дел, мобильные бригады райадминистраций и инспекторы СЭИ проинспектировали точки общепита в каждом районе города.

По данным муниципалитета, в ресторане «Вавилон» проходила свадьба, санитарные нормы были нарушены. Пришлось приостановить массовое празднование. Составлен протокол по статье 293 Кодекса о нарушениях.

Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Мэрия проводит проверку соблюдения санитарных норм ресторанами и кафе

Семейное торжество в ресторане «Санжыра» проходило за закрытыми дверями, окна были затемнены тканью. Мобильную бригаду внутрь здания для проверки факта нарушения не пустили, пришлось вызвать следственную группу УВД Ленинского района. Гости торжества пытались вступить в словесную перепалку с сотрудниками правоохранительных органов. В итоге той был приостановлен, факт нарушения зарегистрирован в ЕРПП. В отношении руководителей заведения будет возбуждено уголовное дело в рамках законодательства.

В ресторане «Гузель Гранд» проводили кыз узатуу (проводы невесты), составлен протокол.

В кафе «Тумар» проводилась свадьба. Администрация оштрафована.

За вечер также выявлен ряд нарушителей санитарных правил. Составлены протоколы по статье 293 Кодекса о нарушениях в отношении администраций ночного клуба «Ретро Метро», кафе «Сенатор», «Алмалуу», «Столица», бильярдного клуба «Плаза Восток» и компьютерного зала Good game. Для нарушителей предусмотрен штраф второй категории: 3 тысячи сомов — для физических лиц, 13 тысяч — для юридических. Общая сумма штрафов — 24 тысячи сомов.