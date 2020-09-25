Кубат Оторбаев по списку партии «Кыргызстан» на выборы не шел

Экс-омбудсмен Кубат Оторбаев рассказал 24.kg, что по списку кандидатов от партии «Кыргызстан» он на нынешние выборы не шел.

По его словам, речь о составе претендентов на мандаты, зарегистрированном Центризбиркомом в 2015 году. «Я должен был прийти в Жогорку Кенеш шестого созыва вместо выбывшего Жаныбека Жоробаева. Но я написал заявление о выходе из списка и вакантный мандат не получил», — сказал Кубат Оторбаев.

Кубат Оторбаев с 2015 по 2018 год был омбудсменом, в отставку ушел досрочно по собственному желанию. Ныне он глава ОсОО «Цифровые технологии».