18:45
USD 79.35
EUR 92.49
RUB 1.03
Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Кубат Оторбаев по списку партии «Кыргызстан» на выборы не шел

Экс-омбудсмен Кубат Оторбаев рассказал 24.kg, что по списку кандидатов от партии «Кыргызстан» он на нынешние выборы не шел.

По его словам, речь о составе претендентов на мандаты, зарегистрированном Центризбиркомом в 2015 году. «Я должен был прийти в Жогорку Кенеш шестого созыва вместо выбывшего Жаныбека Жоробаева. Но я написал заявление о выходе из списка и вакантный мандат не получил», — сказал Кубат Оторбаев.

Кубат Оторбаев с 2015 по 2018 год был омбудсменом, в отставку ушел досрочно по собственному желанию. Ныне он глава ОсОО «Цифровые технологии».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166490/
просмотров: 92
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2020. Из списка партии «Кыргызстан» вышел Кубат Оторбаев
Депутаты поддержали отставку омбудсмена
Кубат Оторбаев подал в отставку с поста омбудсмена
Помилования Омурбека Текебаева не будет. Почему, объяснил омбудсмен
Омбудсмен просит коллегу в России помочь кыргызским мигрантам в Рязани
Обмудсмен взял под контроль дело о раненном на границе мужчине
В аппарате омбудсмена настаивают: Кубат Оторбаев болеет
Омбудсмен после критики общественности передумал покупать дорогой внедорожник
Акыйкатчы Кубат Оторбаевдин байлыгы
Кыргызстанда бир жылда 6 жоокер каза болгон
Популярные новости
Омурбек Бабанов выдал дочь замуж. Кыз узатуу провели в&nbsp;Бишкеке Омурбек Бабанов выдал дочь замуж. Кыз узатуу провели в Бишкеке
Главный санитарный врач Бишкека: Вторая волна COVID-19 может быть тяжелой Главный санитарный врач Бишкека: Вторая волна COVID-19 может быть тяжелой
Сотни людей пытаются купить авиабилеты в&nbsp;Россию. Цены взлетели, мест нет Сотни людей пытаются купить авиабилеты в Россию. Цены взлетели, мест нет
Вторая волна COVID-19. Что делать, чтобы не&nbsp;умереть: совет главы скорой помощи Вторая волна COVID-19. Что делать, чтобы не умереть: совет главы скорой помощи
Бизнес
Купи в&nbsp;MegaStore любой смартфон и&nbsp;получи 10&nbsp;ГБ интернета в&nbsp;подарок Купи в MegaStore любой смартфон и получи 10 ГБ интернета в подарок
Акция! Получи подарок от&nbsp;MegaCom при смене тарифного плана Акция! Получи подарок от MegaCom при смене тарифного плана
Капитализации, выплаты, взносы... Разбираемся в&nbsp;депозитах, как профи Капитализации, выплаты, взносы... Разбираемся в депозитах, как профи
26&nbsp;сентября&nbsp;&mdash; день открытых дверей в&nbsp;Harvard International School 26 сентября — день открытых дверей в Harvard International School
25 сентября, пятница
18:44
Строительство корпуса Джалал-Абадской больницы планируют завершить в ноябре Строительство корпуса Джалал-Абадской больницы планирую...
18:40
Кандидат от партии «Кыргызстан» Алмаз Сарыбаев проводит встречи в Бишкеке
18:37
Кубат Оторбаев по списку партии «Кыргызстан» на выборы не шел
18:30
26 сентября: где в регионах отключат свет
18:16
Его искали четыре года. В Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве