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Власть

В аппарате омбудсмена настаивают: Кубат Оторбаев болеет

«Омбудсмен Кубат Оторбаев болеет, поэтому он не смог присутствовать на заседании парламентской фракции СДПК», — говорится в заявлении, распространенном пресс-службой организации.

По ее данным, с 14 декабря омбудсмен Кубат Оторбаев находится на больничном. Он получает стационарное лечение. В связи с этим не смог присутствовать на заседании фракции СДПК. О своем отсутствии Кубат Оторбаев предупредил накануне заседания.

«Стоит отметить, что омбудсмен с 26 октября по 4 ноября также находился на лечении. В остальных случаях Кубат Оторбаев по приглашению комитета несколько раз ходил в парламент, но по различным причинам ежегодный доклад не рассмотрели», — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня социал-демократы не приняли отчет омбудсмена Кубата Оторбаева за 2016 год из-за отсутствия акыйкатчи. За это ему может грозить отставка.
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