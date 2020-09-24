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Общество
Сюжет: Кражи невест и ранние браки

Кража невесты в Бишкеке. Подозреваемые не признают вину

Трое подозреваемых в краже невесты в Бишкеке не признают свою вину. Об этом 24.kg сообщил адвокат потерпевшей Агзам Душеналиев.

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По его словам, уведомление о подозрении по статье «Похищение лица с целью вступления в брак» вручено потенциальному жениху и двум его родственникам — двоюродным сестре и брату. Они могут получить наказание до 7,5 года лишения свободы.

«Подозреваемые вину не признают, они не считают, что совершили преступление. Со слов моей подзащитной, ее обманом посадили в машину и увезли на Иссык-Куль. Девушка свои показания поддерживает. Известно, что роственники подозреваемых просили извинения у потерпевшей стороны и пытались помириться», — сказал Агзам Душеналиев.

Напомним, что в столице 21-летнюю девушку украли замуж и увезли в Тюпский район Иссык-Кульской области. Родные потерпевшей долго не могли ее найти. В итоге милиция задержала троих подозреваемых. Несостоявшегося жениха заключили под стражу в СИЗО-1, его родственников отпустили под домашний арест.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166190/
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