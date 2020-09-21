Бишкеку придумают туристический бренд. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, в Кыргызстане проходит международный чемпионат по дизайну Design Cup 2020.

«С мая дизайнеры, студенты, иллюстраторы, веб-дизайнеры, студии дизайна и рекламные агентства скрупулезно работают над творческими заданиями. В этом году в виртуальном соревновании на креативность приняли участие более 200 человек из 12 стран мира», — отметили в мэрии.

До полуфинала дошли дизайнеры из четырех стран: Кыргызстана, России, Узбекистана и Нидерландов.

Для них специалисты мэрии города Бишкека, МП «Бишкекглавархитектуры» совместно с организаторами чемпионата Icon Development и основателем Design Cup Алексеем Лысогоровым подготовили техническое задание — создать новый туристический бренд Бишкека. В мэрии предполагают, что первые работы можно будет увидеть на следующей неделе.