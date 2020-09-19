В Базар-Коргонском районе построят школу на 225 ученических мест

В селе Жон Базар-Коргонского района построят школу на 225 ученических мест. Об этом сообщил портал государственных закупок.

По его данным, тендер на строительство объявило Джалал-Абадское областное управление капитального строительства департамента жилищно-гражданского стрительства Госстроя. На школу планируют потратить 58 миллионов 407 тысяч 894 сома.

Ее построят на территории сш № 42 имени Сооронбаева. Завершить работы планируют до сентября 2021 года (при полном и своевременном финансировании из республиканского бюджета). Участники тендера должны предоставить сканированную копию оригинала сведений о доступе к финансовым ресурсам (для возможности начать строительство, используя собственные средства, не дожидаясь предварительной оплаты до 30 процентов от суммы годового финансирования).