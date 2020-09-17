Экс-главе Минздрава Космосбеку Чолпонбаеву изберут меру пресечения

Экс-министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева привезли в Первомайский районный суд Бишкека.

Сегодня суд изберет бывшему чиновнику меру пресечения. Ему вменяют злоупотребление должностным положением.

Бывший министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев задержан сотрудниками ГСБЭП. Ранее Финпол возбудил уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением в отношении ответственных лиц Минздрава КР.

По версии следствия, руководящие лица Министерства здравоохранения, злоупотребляя своим служебным положением, а также вопреки интересам народа и государства заключили нерентабельный контракт на предоставление консультационных услуг, который нанес государственному бюджету ущерб на сумму около 9 миллионов сомов.