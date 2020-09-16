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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Космосбека Чолпонбаева водворили в ИВС ГУВД Бишкека

Экс-министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева водворили в ИВС ГУВД Бишкека. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Уточняется, что накануне бывший чиновник несколько часов был на допросе, после чего ему вручили уведомление о подозрении. После того как анализы на коронавирус Космосбека Чолпонбаева показали отрицательный результат, его водворили в ИВС.

Бывший министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев задержан сотрудниками ГСБЭП. Ранее Финпол возбудил уголовное дело по подозрению в халатности и по факту злоупотребления должностным положением в отношении ответственных лиц Минздрава КР.

По версии следствия, руководящие лица Минздрава, злоупотребляя своим служебным положением, а также вопреки интересам народа и государства, заключили нерентабельный контракт на предоставление консультационных услуг, который нанес государственному бюджету ущерб на сумму около 9 миллионов сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165284/
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