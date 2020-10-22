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Власть

Состояние Космосбека Чолпонбаева резко ухудшилось и представляет угрозу жизни

Состояние экс-министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева резко ухудшилось и представляет угрозу его жизни. Об этом сообщили в Национальном центре по предупреждению пыток.

По данным организации, сегодня утром поступил сигнал.

«В настоящее время он находится в Национальном центре кардиологии и терапии имени Мирсаида Миррахимова с инфарктом миокарда. Сотрудники НЦПП незамедлительно провели специальное посещение, однако их не впустил к экс-министру конвоир, который потребовал принести письменное разрешение начальника СИЗО-1, где экс-министр содержится под арестом», — рассказали в Наццентре по предупреждению пыток.

По факту воспрепятствования наццентр направил заявление в органы прокуратуры.
Ссылка: https://24.kg/vlast/170389/
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